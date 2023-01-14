«Мотовилиху» ждут торги в форме публичного предложения

Вчера конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» сообщил об итогах повторных торгов по продаже имущественного комплекса машхолдлинга. Ранее, 9 января завершился прием заявок на участие в них, желающих приобрести актив вновь не нашлось. Вторые торги в форме закрытого конкурса были объявлены в конце ноября прошлого года. Начальная цена лота составила 8,31 млрд руб. Первые торги с начальной ценой 9,24 млрд руб. также были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ООО «РТ-Капитал» (входит в Ростех, реализует антикризисную программу на предприятиях машхолдинга) заявили «Ъ-Прикамье»: «В случае нереализации имущества на указанных торгах конкурсный управляющий организует торги в форме публичного предложения со снижением цены предложения до цены отсечения, утвержденной судом».

ПАО «Мотовилихинские заводы» является единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня ряда модификаций, также изготавливает системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности. В марте 2018 года общество вошло в процедуру конкурсного производства с суммой кредиторской задолженности около 17,6 млрд руб.