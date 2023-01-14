«Трактор» выиграл у «Спартака» в гостевом матче

Хоккейный клуб «Трактор» обыграл московский «Спартак» со счетом 4:2 в гостевом матче. По итогам 51 игры челябинская команда занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 50 очками.

Первый период матча прошел без заброшенных шайб. Счет на 24 минуте открыл форвард «черно-белых» Андрей Стась. «Спартак» вывел вперед оформленным дублем Матвей Заседа. В конце второго отрезка сравнял счет Антон Бурдасов. Победу «Трактора» успешными бросками обеспечили Максим Шабанов и Никита Тертышный.