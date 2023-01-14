Свердловские власти направят 235 млн рублей на субсидирование 14 авиамаршрутов

В 2023 году из бюджета Свердловской области выделят 235 млн руб. на субсидирование 14 авиамаршрутов, сообщили в департаменте информационной политики региона. Субсидированные властями рейсы будут выполняться в Нижний Новгород, Тобольск, Омск, Махачкалу, Владикавказ, Кемерово, Барнаул, Новокузнецк, Оренбург, Саратов, Магнитогорск, Ульяновск, Томск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Всего из Екатеринбурга в этом году можно будет улететь по 25 субсидируемым направлениям, 11 из которых финансируются из бюджетов страны или других регионов.

Субсидирование авиаперелетов позволяет снизить стоимость билетов от 25% до 61%, благодаря чему растет пассажиропоток. За 2022 год по направлениям, субсидируемым Свердловской областью, авиакомпании перевезли около 220 тыс. пассажиров.

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