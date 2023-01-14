«Молот» уступил лидеру чемпионата ВХЛ

Пермский хоккейный клуб «Молот» провел третью выездную игру. На этот раз соперником подопечных Сергея Бердникова стала «Югра» из Ханты- Мансийка. Поединок завершился со счетом 4-2 в пользу хозяев льда. Голы в составе гостей забили Дмитрий Белохонов и Вячеслав Ушенин. Это поражение стало третьим подряд для пермской команды. В турнирной таблице «молотобойцы» остаются за пределами попадания в зону плей-офф, на семнадцатом месте.

Следующую игру «Молот» проведет 15 января Тюмени против местного «Рубина».