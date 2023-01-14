В самолете «Уральских авиалиний» во время полета родился ребенок

В канун Нового Года на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» во время рейса из Москвы в Таджикистан родился ребенок. Как рассказали в пресс-службе перевозчика, после набора высоты у пассажирки заболел живот, о чем она рассказала экипажу самолета.

Среди пассажиров оказались неонатолог, две медсестры-акушерки и врач-рентгенолог, которые заявили, что экстренно садить самолет не нужно и прямо во время полета приняли роды.

Спустя час на свет появилась девочка, что рост составил 46 см., а вес — 2,6 кг. После посадок родившую женщину и ребенка забрала скорая помощь, однако сейчас их уже выписали.

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