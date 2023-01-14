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Назначили заместителя министра строительства Челябинской области

Заместителем министра — начальником управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области назначена Ирина Балашова. Ей назначен испытательный срок на три месяца, сообщается в постановлении губернатора Алексея Текслера.

Согласно документу, прекращены полномочия исполняющего обязанности заместителя главы областного минстроя. С декабря 2022 года эту должность с основными обязанностями совмещала начальник отдела финансово-экономического управления ведомства Елена Кузнецова.

Ранее Ирина Балашова занимала пост заместителя начальника управления капитального строительства администрации Челябинска.

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