Заповедник на Курилах считает, что массовая гибель сардин могла произойти из-за термического шока

Причиной массовой гибели сардин на Кунашире могло стать резкое понижение температуры, считает замдиректора заповедника «Курильский» Ирина Неведомская. Как отмечает администрация Южно-Курильского района, берега бухты Первухина оказались «усыпаны тоннами мертвой рыбы».

«Возможно в период штормов произошло резкое понижение температуры воды в том районе, где находились массовые скопления иваси. В результате у рыб мог произойти термический шок, который впоследствии вызвал гибель»,— говорится в комментарии госпожи Неведомской, который приводит администрация Южно-Курильского района в Telegram.

Сахалино-Курильское управление Росрыболовства пока не нашло видимых загрязнений на месте гибели рыбы. Точная причина будет установлена после проведения анализов и экспертиз. О массовой гибели рыбы стало известно накануне, 13 января.

Леонид Уварчев