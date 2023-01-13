Умар Кремлев подарил тренерский автомобиль боксеру из Славянска-на-Кубани

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев подарил новый тренерский автомобиль боксеру из Славянска-на-Кубани, добравшемуся до Москвы на старых «Жигулях», чтобы получить автограф господина Умарова. Об этом глава IBA сообщил на своей странице в Telegram.

«Именно поэтому я всегда вам говорю: не бойтесь и общайтесь со мной, пишите, находите меня и взаимодействуйте. Будьте активны по жизни и тогда вы непременно добьетесь всех поставленных целей»,— написал Умар Кремлев.

Глава IBA передал кубанскому тренеру ключи от нового автомобиля KIA и спортивное снаряжение для спортшколы, в которой спортсмен тренирует детей.

Никита Трофимов, отправившийся в путешествие ради автографа Умара Кремлева, является детским тренером по боксу МАУ СШ «Триумф» в Славянске-на-Кубани. Его воспитанники заняли призовые места на открытом первенстве Пятигорска по боксу памяти Заслуженного тренера России В. В. Энтальцева в октябре 2022 года.

Анастасия Донскова

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