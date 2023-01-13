На Кубани 14 января ожидаются морозы и гололед

В Краснодарском крае 14 января местами возможно формирование туманов и гололеда. Температура воздуха опустится до низких значений. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на Краснодарский ЦГМС.

Ветер восточной четверти будет достигать 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 12 м/с. Температура воздуха днем составит от 1 до 6 градусов, ночью от -2 до -7 градусов.

На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от +4 до -1 градуса, днем — от 7 до 12 градусов.

В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов возможен туман. Температура воздуха днем составит от 4 до 6 градусов, ночью — от -5 до -7 градусов.

Анастасия Донскова

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