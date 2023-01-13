В Сочи компанию по продаже автомобилей оштрафовали за незаконные займы под залог авто

В Адлерском районе Сочи компанию «Гермес», занимающуюся продажей машин, оштрафовали на 350 тыс. руб. за незаконное предоставление займов под залог автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, организация заключала договоры купли-продажи движимого имущества с последующим оформлением займов под залог авто, фактически не имея на это документальных полномочий. По данному факту в отношении организации возбудили административное дело по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов). Материалы рассмотрел суд. Решение инстанции об административном наказании вступило в законную силу.

В суд также направлено требование о прекращении незаконной деятельности предприятия по предоставлению кредитов до ее включения в реестр микрозаймовых организаций.

Анастасия Донскова

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