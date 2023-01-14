По прозвищу Змей и Бикини-киллер

23 декабря 2022 года из тюрьмы в Катманду вышел немолодой мужчина приятной наружности, который последние 19 лет провел в заключении за давнее убийство в Непале двух туристов из Северной Америки. В очередной раз ему очень повезло: уроженец Сайгона, французский гражданин Шарль Собрадж, признанный виновным в двух убийствах, но подозреваемый в убийстве еще около двух десятков человек, должен был провести за решеткой остаток жизни. Но его выпустили за примерное поведение и слабое здоровье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шарль Собрадж был арестован за убийство 29-летней Конни в сентябре 2003 года в Катманду

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Шарль Собрадж был арестован за убийство 29-летней Конни в сентябре 2003 года в Катманду

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Юный преступник

Начало жизни будущего серийного убийцы было довольно сумбурным и едва ли способствовало формированию честного, искреннего, эмпатичного человека. Зато вполне закалило мальчика, развило его природный артистизм, сделало неуязвимым к переживаниям за ближних и глухим к укорам совести.

Его мать — простая продавщица из Сайгона. Отец — бизнесмен из Индии. Родители не были в официальном браке, и через несколько лет отец уехал на родину и отказался от сына. Мальчик, родившийся в Сайгоне в 1944 году, при рождении получил имя Хотчанд Бхавнани Гурмух Собрадж. Сайгон (ныне — город Хошимин) входил во Французский Индокитай, поэтому мальчик получил гражданство Франции. Имя скоро пришлось сменить, а гражданство осталось.

Позже мать вышла замуж за служившего в Сайгоне лейтенанта французской армии. Тот усыновил мальчика и назвал его Шарлем. Матери и новому отцу вскоре тоже стало не до него: родились другие дети, да и военная служба не очень располагала к спокойной семейной жизни. Семья часто колесила с места на место, перебиралась то во Францию, то обратно — теперь уже в Южный Вьетнам.

Но надо было как-то жить, чем-то заниматься. А Шарль уже хорошо понимал: хочешь жить — умей вертеться.

Он и вертелся, а вещи и люди становились обычными обстоятельствами его жизни: хотелось есть — он крал еду или деньги для ее покупки; нравились украшения — он их воровал; нужно было скрыться — добывал чужие паспорта; нужны были подельники — он включал природное обаяние и втягивал других людей в свои дела. Если эти люди начинали мешать, он от них избавлялся. Ничего личного.

Первые серьезные попытки обеспечить себя средствами были не очень удачными. После одного из ограблений в Париже в 1963 году он на три года угодил в тюрьму.

Изворотливость и обаяние помогли ему устроиться за решеткой с определенной долей комфорта и обзавестись полезными связями. И выйдя на свободу, молодой человек продолжил в том же духе.

В 1969 году он снова попал в тюрьму, попытавшись угнать автомобиль. С этого времени он проводит в тюрьмах едва ли не столько же времени, сколько на свободе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Собрадж умел понравиться женщинам, многие из них явно гордились связью с таким человеком. На фото: невеста Чарльза Собхраджа Нихита Бисвас , 2010 год

Фото: Shruti Shrestha / Reuters Собрадж умел понравиться женщинам, многие из них явно гордились связью с таким человеком. На фото: невеста Чарльза Собхраджа Нихита Бисвас , 2010 год

Фото: Shruti Shrestha / Reuters

Полную сомнительных приключений жизнь решилась разделить парижанка Шанталь Компаньон. В течение нескольких лет она сопровождала любимого в его «деловых» поездках по разным странам мира, не гнушаясь пользоваться поддельными документами, ждала его освобождения из очередной тюрьмы или помогала ему оттуда выбраться (незаконными способами), участвовала в организации преступлений и без отрыва от всего этого родила Шарлю дочь.

До Шанталь, одновременно с ней и после разрыва с ней у Собраджа было немало женщин — он умел понравиться. И многие из этих женщин потом давали обстоятельные показания на него, явно гордясь связью с таким человеком.

Мастер

Пожалуй, самыми напряженными в его преступной карьере стали 1970-е и 1980-е годы. В 1972 году в уже обширном списке преступлений Собраджа появляется первое убийство. Сам Собрадж за многие годы признал совершение 12 убийств и в каких-то случаях — например, если хотел произвести впечатление на очередного биографа или журналистов — намекал на то, что есть и другие.

Однако не всегда удавалось доказать его причастность. Сам он позже нередко опровергал свои признания, если ему на тот момент казалось это нужным.

В 1972 году он совершил турне по странам Среднего Востока. В Пакистане он убивает таксиста и бежит в Афганистан. В Афганистане совершает кражу и попадает в тюрьму. Там Собрадж делает вид, что серьезно болен, его кладут в тюремную больницу, он подсыпает охранникам наркотики и выбирается на свободу. В том же году он побывает и в иранской тюрьме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шарль Собрадж ни разу не привел убедительного объяснения, почему он убивал людей. На фото: 58-летний Чарльз Собрадж в Нью-Дели, 1997 год

Фото: Reuters Шарль Собрадж ни разу не привел убедительного объяснения, почему он убивал людей. На фото: 58-летний Чарльз Собрадж в Нью-Дели, 1997 год

Фото: Reuters

А в 1973 году после неудавшегося вооруженного ограбления ювелирного магазина в Нью-Дели перед ним распахнет двери индийская тюрьма. И оттуда он тоже выберется, симулировав тяжелую болезнь и нейтрализовав уже опробованным способом охрану.

В 1975 году после очередного ограбления он удостоил своим посещением застенки Афин. Но и там он тоже не стал задерживаться: поджег автозак и бежал. За это умение ускользать из любых тюрем его прозвали Змеем.

Вообще 1975 год стал определенной вехой в преступной карьере Собраджа. Он выбрал свой стиль, облюбовал определенные маршруты, вдоль которых чаще всего «работал», и пустился во все тяжкие. За два из восьми убийств, совершенных в тот год в Таиланде и Непале, он оказался за решеткой на старости лет на непривычно долгий срок — 19 лет. Но до 2004 года, когда начался этот срок, Собрадж успел совершить десятки ограблений, посидеть в тюрьмах разных стран мира и разными способами умертвить более десятка человек.

Сибарит

Даже если тюремный срок выдавался длинным, а бежать не удавалось, Собраджу удавалось добиваться для себя особых условий содержания. Биографы отмечают, что, когда в 1977 году Собрадж после попытки ограбления туристической группы попал в тюрьму Тихар в Дели на 12 лет, он пользовался целым рядом привилегий.

Например, у него была отдельная камера из трех помещений, ему готовили еду по отдельному заказу, пускали к нему женщин для свиданий, разрешали относительно свободно перемещаться внутри тюрьмы.

Более того, за решеткой он зарабатывал, составляя заявления и обращения для обеспеченных заключенных. Полученными деньгами он оплачивал свой образ жизни, подкупая охранников. Поговаривали даже, что Собраджу удалось каким-то образом тайком сделать аудиозапись разговоров тюремного начальства, свидетельствующую об их коррумпированности. Но даже такие эксклюзивные условия не удержали Змея от очередного побега. Правда, здесь вопрос касался жизни и смерти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Когда в 1977 году убийца попал в тюрьму Тихар в Дели на 12 лет, за решеткой он стал зарабатывать, составляя заявления и обращения для обеспеченных заключенных

Фото: Reuters Когда в 1977 году убийца попал в тюрьму Тихар в Дели на 12 лет, за решеткой он стал зарабатывать, составляя заявления и обращения для обеспеченных заключенных

Фото: Reuters

По окончании срока в Индии ему грозила экстрадиция Таиланд по обвинению в убийствах, совершенных в 1975 году, и, вполне вероятно, смертная казнь.

Поэтому за несколько недель до окончания срока Собрадж устроил вечеринку якобы в честь своего дня рождения. Там он угостил охрану конфетами со снотворным.

Вместе с Собраджем тюрьму покинули более десятка заключенных.

Монстр

Но убийства 1975 года все же настигли его. В том году он «работал» в Таиланде с несколькими подельниками. Он заводил знакомства с молодыми людьми, хиппи, туристами из Европы и Северной Америки, очаровывал их, кого-то даже привлекал к своим «делам».

Первой жертвой того года стала молодая американка Тереза Ноултон, чье тело обнаружили в Сиамском заливе.

Девушка была в цветастом бикини. И когда удалось доказать причастность Собраджа к ее смерти, у него появилось новое прозвище Бикини-киллер.

Вторым от рук Собраджа погиб турист из Турции Витали Хаким, его задушили и тело подожгли. Приехавшая в Таиланд на его поиски невеста, Шармэйн Карру, тоже была убита. Ее утопили подобно Терезе Ноултон, и она тоже была в цветастом бикини.

Затем Собрадж избавляется от молодой пары из Нидерландов, с которыми было подружился, но почувствовал угрозу и предпочел убить. Хенк Бинтанья и его девушка Корнелия Хемкер были также задушены и сожжены. По их паспортам Собрадж с очередной пассией въехал в Непал и продолжил «работу» там: буквально в последние дни 1975 года они убили канадца Лорана Каррьера и его подругу американку Конни Джо Бронзич.

Именно за убийство 29-летней Конни преступник и был арестован в сентябре 2003 года в Катманду. Задержали его по случайному стечению обстоятельств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержали убийцу по случайному стечению обстоятельств — его узнали в местном казино

Фото: Shruti Shrestha / Reuters Задержали убийцу по случайному стечению обстоятельств — его узнали в местном казино

Фото: Shruti Shrestha / Reuters

Собраджа узнали в местном казино. Сделанная тайком фотография Змея появилась в газете. Преступник предстал перед судом и получил 20 лет тюрьмы. В 2014 году его признали виновным в убийстве еще и Лорана Каррьера, и тюремный срок был увеличен до пожизненного.

Но Змей не был бы самим собой, если бы опустил руки. Он развил бурную деятельность: раздавал интервью, договаривался о написании мемуаров, продавал за миллионы долларов права на съемки фильмов о нем.

В 2008 году, будучи уже 64-летним, женился на женщине моложе его на 40 лет, перенес операцию на открытом сердце и продолжил отбывать срок.

Его жизнь очень подробно задокументирована не только в полицейских протоколах и папках с уголовными делами, но и в нескольких биографических книгах и фильмах. Совсем недавно, в начале 2021 года на Netflix вышел снятый по заказу BBC мини-сериал «Змей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вышедший на Netflix мини-сериал «Змей», по мнению Сображда, «полный отстой и на 70% вранье»

Фото: Netflix Вышедший на Netflix мини-сериал «Змей», по мнению Сображда, «полный отстой и на 70% вранье»

Фото: Netflix

Однако, как признают его биографы, а также люди, сталкивавшиеся с Собраджем в разных обстоятельствах, он ни разу не привел убедительного объяснения, почему он убивал людей. Иногда, красуясь, он заявлял, что избавлял мир от плохих людей, а хороших никогда не убивал. В другой ситуации он вдруг начинал горячо доказывать, что белые люди заслуживают смерти, потому что они погубили Азию, наводнив ее опиумом. Или утверждал, что своими преступлениями он выражает протест против французской правовой системы.

Впрочем, ближе к истине мнение психологов и юристов, знакомых с Собраджем. По их словам, он просто самовлюбленный психопат.

Мечтатель

Между тем 21 декабря 2022 года Верховный суд Непала постановил освободить Собраджа из тюрьмы, учитывая его возраст — 78 лет, слабое здоровье и примерное поведение. Суд также постановил выслать Собраджа из страны и на 10 лет запретить ему въезд в Непал. 23 декабря Собраджа посадили в самолет, который доставил его в Париж.

В СМИ широко разошлась фотография Собраджа, сидящего в самолете рядом с явно шокированными таким соседством пассажирами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажиры следующего в Париж самолета были удивлены соседством с преступником

Фото: Atish PATEL / AFP Пассажиры следующего в Париж самолета были удивлены соседством с преступником

Фото: Atish PATEL / AFP

В Париже у Собраджа опять большие планы, сидеть сложа руки он не намерен.

Первым делом он хочет подать в суд на BBC и Netflix, которые якобы оклеветали его, невинного человека, в своем сериале. По его словам, этот сериал — «полный отстой и на 70% вранье».

Потом в планах публикация мемуаров, подписание контрактов на съемки фильмов о его бурной жизни. Собрадж намерен также проводить много времени со своими старыми друзьями и единственной дочерью.

Похоже, он намерен жить долго и счастливо.

Алена Миклашевская