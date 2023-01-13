По факту предоставления детям-сиротам некачественного жилья в Ульяновской области возбуждено уголовное дело

Следственное управление СКР по Ульяновской области возбуило уголовное дело по факту предоставления сиротам некачественных жилых помещений (ч. 1 ст. 293 УК РФ, халатность, от штрафа до 120 тыс. руб. до ареста на срок до трех месяцев).

По данным следствия, в мае 2021 года администрацией Цильнинского района Ульяновской области было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома в селе Большое Нагаткино для предоставления квартир детям-сиротам по договорам найма. Однако, как сообщает СУ СКР, жители дома жалуются на холод в квартирах, выявлен ряд несоответствий проектной документации в системе отопления этого дома.

Накануне губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале также заявил о проблеме с домом для сирот в Большом Нагаткино, назвав его «памятником человеческой халатности» и заметив, что «история этой безобразной постройки тянется с 2019 года».

По словам губернатора, из 30 квартир сейчас заселено только восемь. Господин Русских поручил «в короткий срок, не дожидаясь окончания отопительного сезона, утеплить те квартиры, где живут люди».

Как ранее сообщал «Ъ», дом строила компания «Стройкомплект». В марте 2022 года уголовное дело бывшего гендиректора компании Жамиля Арифулова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), было передано в суд. Как отмечало следствие, гендиректор вел строительство, «используя фиктивную проектно-сметную документацию», «привлек к проведению работ лиц, не обладающих необходимыми профильными познаниями».

Несмотря на возбуждение уголовного дела, «Строй-комплект» не желал исправлять нарушения, и региональное минЖКХ и строительства было вынуждено обратиться в суд, который вынес решение о том, что всю систему систему отопления застройщик обязан переделать за свой счет. По словам министра ЖКХ и строительства Александра Черепана, сейчас министерство применит все меры для утепления квартир, а затем закажет экспертизу, на основании которой или заставит застройщика за свой счет все переделывать все в соответствии с нормативами, или выполнит работы силами министерства, затем взыскав всю сумму с виновных.

По словам Алексея Русских, «принято решение поменять подход к закупке квартир для детей-сирот» (раньше региональный минстрой закупал квартиры для сирот в районах, где дешевле. – «Ъ»). «Нужно селить ребят там, где они хотят – чаще всего они выбирают город, а не село. Когда квартиры выдают без учета их мнения, получаем на выходе полупустые дома. Важно делать упор на хорошее вторичное жилье, а также покончить с порочной практикой строительства для сирот отдельных домов по принципу “тяп-ляп”, как это делалось много лет», – подчеркнул губернатор.