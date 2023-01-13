Экспорт рыбопродукции из Краснодарского края за год снизился на 30%

Экспорт водных биоресурсов, добытых в Краснодарском крае за 2022 год, снизился на 30% в сравнении с показателями предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспорта (ВАРПЭ).

За прошлый год стоимость «рыбного» экспорта Кубани составила $1,7 млн. Больше всего показатель снизился в Ростовской области. Там за год экспортировали водные биоресурсы на общую стоимость $16,2 млн, что на 67,9% ниже показателя 2021 года. В Севастополе (64,2% доли ВБР) за год экспорт снизился на 26,7%, до $454 тыс. Увеличение показателя отметили в Крыму. Там стоимость «рыбного» экспорта (3,2% доли ВБР) увеличилась на 1,4% — до $428 тыс.

Общий экспорт рыбопродукции ЮФО в 2022 году снизился на 53,7%, до $30,8 млн. Ресурсы поставили в страны Восточной Европы, Азии, Ближнего Востока и Закавказья. В страны-импортеры отправили сушеную, соленую, замороженную рыбу, рыбное филе и ракообразных.

Анастасия Донскова

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