В Петербурге в текущем году откроется несколько новых автобусных маршрутов

В течение 2023 года в Санкт-Петербурге планируется открытие нескольких новых и продление имеющихся автобусных маршрутов в пяти районах города, сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

«В первом полугодии 2023 года планируется увеличить количество рейсов на маршрутах в Пушкинском районе, в частности в новом микрорайоне «Пулковское», и запустить новые автобусные маршруты в Выборгском, Приморском, Адмиралтейском и Московском районах»,- говорится в сообщении.

В числе приоритетных — продление маршрутов №№ 219 и 267 до ЖК «Новоорловский» и ЖК «OKLA» и открытие дополнительных остановок на Суздальском шоссе. Кроме того, планируется открыть прямой маршрут до станции метро «Проспект Ветеранов» от Новосергиево.

В настоящий момент в Петербурге функционируют 462 автобусных маршрута, на которых работают более 4 тыс. единиц транспорта.

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