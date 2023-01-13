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В ДТП погибла чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова

Выступавшая в соревнованиях по хай-дайвингу спортсменка Лейла Салямова погибла в автокатастрофе. Об этом ТАСС сегодня утром сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин. Салямовой было 23 года, она — чемпионка России, а также единственная спортсменка, прошедшая отбор на чемпионат мира.

Лейла Салямова

Лейла Салямова

Фото: Министерство спорта Республики Татарстан

Лейла Салямова

Фото: Министерство спорта Республики Татарстан

«От себя и федерации скажу, что мы будем помогать всем, чем можем, в том числе и с организацией похорон. Мы сейчас связываемся с родственниками по этому вопросу»,— сообщил господин Дружинин.

Хай-дайвинг — прыжки в воду с экстремальных высот.

ДТП произошло в четверг днем в Карелии. В результате столкновения двух иномарок есть погибшие и раненые. Водитель Mitsubishi Lancer потерял управление машиной, сообщили в госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Лейла Салямова была уникальной для России спортсменкой, в женском хай-дайвинге только она могла представлять страну на мировом уровне, сообщил ТАСС первый вице-президент Российской федерации прыжков в воду, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин.

Лейла Салямова — чемпионка России по хай-дайвингу 2021 года.

Мария Федотова

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