На Кубани за семь лет сформировали 75 особо охраняемых природных территорий

В Краснодарском крае с 2016 по 2023 год создали 75 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Общая площадь охраняемых земель, расположенных в 34 районах края, составила 939 га. В текущем году продолжится работа по формированию еще 29 территорий местного значения.

В 2023 году на территории региона проведут работу по установлению границ и расширению площади лесопарковых поясов. По заявлению вице-губернатора Романа Лузинова, такие пояса в 2023 году появятся в пяти муниципалитетах Кубани.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram