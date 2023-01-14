«Технически невозможны попытки безумцев создать клон самого себя на запчасти»

12 января 1998 года в Париже был подписан Протокол о запрете клонирования человека. «Ъ» спросил ученых, общественных и культурных деятелей, кого бы они хотели воспроизвести.

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Вадим Покровский, заведующий отделом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН:

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Гении, да и обычные люди, не клонируются — их талант или хотя бы умение формируются под действием внешних обстоятельств. Моцарт, прежде чем стать гением, много чего перетерпел от своего отца, в том числе в виде принудительных занятий. Кто-то из великих прежде сильно переболел, кто-то был подвержен изнурительным жизненным испытаниям.

Есть логика в том, чтобы использовать методы клонирования для создания поколения здоровых, лишенных генетических недостатков людей. Но это не полное клонирование, а генная терапия.

Пока вижу только одну причину, которая может склонить чашу весов к клонированию. Если под давлением навязываемых обществу западных стандартов прекратятся нормальные сексуальные отношения и, грубо говоря, «баба» перестанет рожать много нормальных здоровых детей, то тогда перехода в безрадостный мир клонирования, минимум для этой части общества, не избежать.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Алексей Столяров, пранкер Лексус:

— Каждый человек — индивидуальность. К сожалению, не идеальная. А поэтому и смысла в клонировании нет!

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Кирсан Илюмжинов, предприниматель, бывший глава Республики Калмыкия:

— Человеческое любопытство безгранично, и я, если бы представилась такая возможность, хотел бы клонировать Будду. Ради одной-единственной беседы с ним. Шучу, конечно. Хотя у нас и генетический материал имеется.

Согласно буддийским принципам, хорошо все, что приносит счастье и благо. Поэтому если клонированное существо будет счастливо и сможет осчастливить кого-то еще, то, наверное, это неплохо.

Но самое важное в этом вопросе — невозможность повторения сознания, а это значит, что речь не может идти о полной идентичности личностей. Это значительно снижает всякую ценность подобных экспериментов. А в буддизме, на мой взгляд, и без этих манипуляций есть возможность клонирования, осуществленная Высшим разумом,— реинкарнация, перерождение. Это когда сознание не умирает, а вновь рождается в новом человеке.

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

Михаил Гельфанд, профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, профессор НИУ ВШЭ и Сколковского института науки и технологий:

— Мне было бы страшно интересно поговорить с Чарлзом Дарвином, но в нынешней ситуации «вырастить» его вряд ли возможно. Поэтому не надо клонировать никого. Во-первых, нет соответствующих технологий, поэтому нет содержательного предмета для обсуждения. Во-вторых, с морально-этической точки зрения личность человека складывается не только из его генетических детерминант, а еще из истории его жизни.

Если говорить про медицину, то попытки выращивания органов для трансплантации, по-видимому, вполне богоугодное дело. Но, к счастью, технически невозможны попытки безумцев создать клон самого себя на запчасти. Мечтать можно, но сделать нельзя!

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Юлия Бордовских, телеведущая:

— Могу пошутить, что начала бы с себя, потому что катастрофически не хватает на все времени. Очень не хватает ушедших близких! Можно недолго помечтать об удовольствии встретиться с Мэрилин Монро, с Эдуардом Стрельцовым, с Валерием Харламовым. Безусловно, вернула бы великого Пеле.

И совсем серьезно: не существует ни одной мамы, которая бы не хотела вновь обнять своего ребенка, которого она потеряла, или вернуть ему здоровье, если он болен. Иногда можно только помолиться, надеясь на чудо. Но трагедии повторяются, и в повседневной жизни нужны любовь, сострадание и помощь словом, делом и рублем! А клонирование — во всяком случае, сегодня — это шкура того самого медведя или бег впереди паровоза.

Фото: Evva2207 / Wikipedia

Георгий Васильев, продюсер, сценарист, режиссер мюзиклов и мультфильмов, бард:

— Я бы не рекомендовал клонировать даже самого лучшего из всех наших соотечественников. Прекрасные гены не гарантия того, что из клона вырастет прекрасный человек.

Как уверяют ученые, больше половины наших достоинств и недостатков формируется средой и образованием, а не хромосомами. Наша система образования уверенно деградирует. И я бы не доверил ей выращивать прекрасного человека будущего даже из самого перспективного клона!

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай»:

— В первую очередь папу. Он рано умер и не увидел внуков. Это произошло неожиданно, а главное, незаслуженно, и я до сих пор очень сильно переживаю, хотя прошло уже более 20 лет.

Конечно, в клонировании есть опасность, что в результате будет получен совсем не тот человек. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Кто-то же и когда-то должен начать. Тем, кто интересуется этой темой, рекомендую прочитать книгу «Никогда не отпускай меня» британского писателя японского происхождения Кадзуо Исигуро, в которой рассказывается, как людей клонируют для создания живых доноров органов для пересадки. Я, когда ее прочитал, впал в трехдневную депрессию.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Александр Александров, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза:

— Я категорический противник подобных действий. Не хочется даже комментировать подобное, потому что это выходит за рамки всех наших представлений о морали, добре и зле. Так же, как создавать детей в пробирке.

Единственное, когда это можно было бы делать, в самых экстренных случаях, когда можно спасти чью-то жизнь. Клонирование, на мой взгляд, это уже из области излишеств, так сказать, от большого ума. В нашей жизни все очень тонко устроено, природа сделала свое дело, и не надо ничего трогать.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Дмитрий Шагин, художник, основатель проекта «Митьки»:

— Если из личного, то, безусловно, папу и маму, они были удивительными художниками. А если говорить не о личном, то не надо клонировать политиков и вождей, а также всяких негодяев и преступников.

Я не против клонирования тех, кто положительно влияет на окружающих и делает нашу жизнь лучше и красивее, в первую очередь композиторов, художников, поэтов. Есть много хороших людей для клонирования: из русских — Чайковский и Лядов, из голландцев — Ван Гог, из англичан — Леннон и Харрисон. Сама идея клонирования отсылает нас к мыслям и идеям философа и родоначальника русского космизма Николая Федорова, который говорил почти об этом же, а еще он вдохновил Циолковского на освоение космоса.

Группа «Прямая речь»