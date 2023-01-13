В Темрюкском районе «желтый» уровень террористической опасности продлили до 27 января

В Темрюкском районе высокий «желтый» уровень террористической опасности продлили до 27 января. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Медицинские, оперативные и спасательные учреждения края продолжат работу в режиме повышенной готовности. Патрули и досмотры автомобилей будут проводить в местах массового скопления людей в усиленном порядке. Продолжатся проверки соцучреждений и инфраструктурных объектов, а также контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Впервые «желтый» режим террористической опасности в районе ввели после взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

Анастасия Донскова

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