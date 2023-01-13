В Кировском и Советском районе Ростова ограничено теплоснабжение 13 января

В связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях в двух районах донской столицы временно прервано отопление, сообщает пресс-служба ООО «Ростовские тепловые сети».

В Кировском районе параметры подачи теплоносителя будут снижены в многоквартирных домах по следующими адресам:

- ул. Крепостной 35, 54, 78, 77, 87, 100, 104;

- ул. Б. Садовая 125, 121, 127, 127а, 160, 164, 166;

- ул.Суворова 111, 119, 125, 127(2 узла), 72, 74;

- ул. Пушкинская 176, 190, 192-198, 206;

- ул. Журавлёва 61, 63,104;

- ул. Красных Зорь 156,

- ул. Очаковская 39;

- ул. Станиславского 187, 268.

Также временно ограничено теплоснабжение в частном секторе по адресам:

- ул. Крепостной 9, 11, 13, 19, 20, 32, 33, 37;

- ул. Красных Зорь 104, 105, 105а, 105б, 108, 110, 115, 119, 122, 125, 134, 137, 145, 138, 140, 142, 144, 153, 154, 155, 157, 161;

- ул. Очаковская 31, 31а, 32, 33, 33б, 34, 38, 42, 48, 55;

- ул. Станиславского 183, 189, 250, 260, 262, 264, 270;

- ул. Нахичеванский 38а;

- ул. Седова 38,129, 133, 137.

В Советском районе из-за ремонта теплосетей в районе ул. Стабильной, 9, временно будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение по адресам:

- ул. Стабильная, 9, 11/1, 13, 15, 15/1, 17/1, 17/2, 21, 21/1;

- ул. Жмайлова, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12.

Анастасия Назарова