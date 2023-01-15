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Бары отметили Новый год

В праздничные дни жители Удмуртии отдавали предпочтение ночным заведениям

Владельцы баров и ресторанов Удмуртии отмечают, что количество гостей в новогодние праздники заметно увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более того, увеличилась и выручка заведений. Один из рестораторов поделился, что наибольшей популярностью пользуются заведения, в которых можно «напиться и забыться». Однако в некоторых ресторанах сообщили о снижении количества посетителей, объясняя это морозами и непростой экономической ситуацией.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Ссылаясь на данные Tinkoff Data, «Ъ» сообщает, что с 31 декабря по 8 января число посетителей кафе и ресторанов по всей России оказалось на 10% ниже год к году. Примерно на такую же величину снизился поток посетителей в сегменте фастфуда. Средний чек за эти дни вырос на 6%, однако участникам рынка все равно не удалось существенно увеличить выручку в новогодние каникулы. Помимо общеэкономических факторов, связанных с сокращением доходов населения, в этот раз на трафик негативно повлияли аномальный холод и отсутствие крупных праздничных мероприятий.

Однако в Удмуртии многие владельцы ресторанов и баров не заметили снижения количества посетителей. Несмотря на нестабильную экономику и напряженную обстановку в мире, жители республики все равно нашли время и средства для отдыха, а отсутствие городских мероприятий побудило их идти в развлекательные заведения. В ресторане Pride ответили, что гостей было в два раза больше, чем в новогодние праздники прошлого года. При этом у них вырос и средний чек. «Ожидания от февральских и мартовских праздников у нас не менее позитивные»,— добавили в ресторане.

Директор холдинга Welcome Group Максим Коновалов также сообщил, что в праздничные дни они не только перевыполнили план, но и сработали лучше прошлого года.

«В целом по компании мы план перевыполнили, однако надо понимать, что в заведениях с разными концепциями ситуация отличалась. В барах и ночных заведениях было очень заметное перевыполнение плана, но в семейных кафе, в заведениях, которые “про еду”, там ситуация несколько хуже. То есть там, где “напиться и забыться”, было значительно лучше и по посетителям, и по выручке»,— прокомментировал господин Коновалов.

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Об увеличении гостей в праздники рассказали и в гриль-кафе «Каравелла». «Выкупов залов одной компаний было меньше, чем в прошлом году, зато преимущественно увеличились “солянки”, когда зал арендует сразу много небольших групп. Средний чек мы старалась сохранить на уровне предыдущего года, заменяя выросшие в цене дорогие позиции в меню на более доступные, но хорошие по качеству. Таким образом, удалось сохранить прежний объем выручки в данный период, подстраиваясь под конъюнктуру рынка»,— сказала pr-специалист и арт-менеджер Екатерина Гончарова. Она добавила, что повышенный спрос ожидают и на февральские праздники.

Несколько иная ситуация сложилась в сети ресторанов «Позимь». По словам директора сети Алены Кручининой, посещаемость по сравнению с прошлым годом снизилась примерно на 10–15%. Пропорционально упала и выручка заведений. «Связываем это с тем, что из-за роста цен люди значительно поиздержались на Новый год, поэтому первая неделя января дала просадку. Также сильные морозы в праздники были совсем не на руку общепиту»,— поделилась госпожа Кручинина. Средний чек в сети ресторанов немного вырос, поскольку гости в праздничные дни позволяют себе больше, чем в обычные будни. «При этом декабрь показал, что, несмотря ни на что, горожане не готовы экономить на праздниках. Поэтому на 14 Февраля и на 8 Марта ждем посещаемость не меньше прошлого года»,— заключила Алена Кручинина.

Татьяна Колегова

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