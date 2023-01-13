Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рубль недалеко ушел

Как возобновление валютных интервенций повлияло на курс

Рубль укрепился после решения Центробанка возобновить продажу валюты, но потом начал откатываться назад. 13 января доллар впервые с 20 декабря опускался ниже отметки в 67,5 руб., а евро стоил меньше 73 руб., однако теперь они постепенно отыгрывают позиции. В пятницу регулятор начал торги юанем в рамках бюджетного правила, а Минфин до 6 февраля планирует ежедневные интервенции более чем на 3 млрд руб.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Насколько сильно валютные интервенции будут влиять на рубль? И станет ли он укрепляться? Ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков считает, что в январе российская валюта будет чувствовать себя комфортно, а вот в следующем месяце ситуация может измениться: «Продажи, конечно, способствуют тому, что рубль укрепляется, но все-таки наиболее сильным фактором является укороченный период на конвертацию выручки наших экспортеров. За счет того, что сроки меньше на неделю, навес валютного предложения больше, чем в другие месяцы.

Как Минфин возвращается к конвертации допдоходов на валютном рынке

В 2022 году торговый оборот между Россией и Китаем вырос на 29,3%, до $190 млрд, в январе в принципе картина понятная, и сюрприз кроется в будущем. У нас есть навес предложения валюты, а вот что будет в феврале, если у нас начнут сокращаться дисконты и продолжится рост торговли с Китаем и другими азиатскими странами? Может возникнуть ситуация, когда доходы бюджета будут испытывать не дефицит, а профицит, то есть получатся излишки.

Какой объем тогда Минфин будет направлять на покупку юаней? Лучше бы эти деньги потратили на развитие экономики, а не на пополнение кубышки. В конвертации бюджетного правила мы учитываем только нефтегазовые доходы. Если у нас другой экспорт будет сильным, и валюты станет много, тогда, наверное, куш будет стабильным. Если нефтегазовые доходы будут доминировать с довольно серьезным приростом, скорее всего, в феврале динамика сильно поменяется».

Как экспортеры могут поддержать рубль

Читать далее

Аналитики SberCIB прогнозируют, что в результате курс доллара в январе может опуститься до 65 руб. По их мнению, решение Минфина продавать юани в рамках бюджетного правила позволит падающим ценам на российскую нефть меньше влиять на рубль. В целом с такими оценками можно согласиться, говорит главный инвестиционный стратег инвесткомпании «Айгенис» Искандер Луцко: «Это в принципе такой балансирующий прогноз — коридор 65-70. До вступления в силу бюджетного правила все раньше смотрели на 70-75.

Это был любимый коридор Минфина в рамках бюджета на 2023-2025 годы. Сейчас все сдвинулось в другую сторону. Звучит резонно и логично, если мы не допускаем серьезного снижения добычи и дальнейшего усиления влияния санкций на экспорт нефти и газа. При текущих условиях и, скажем, цене Urals порядка $50 за баррель это вполне объективная оценка. Если ситуация будет ухудшаться, мы можем увидеть более существенное укрепление рубля — вплоть до 60.

Последний норматив ФНБ говорит о том, что доля китайской валюты там увеличена до 60%, золота — до 40%, то есть фактически в два раза по сравнению с прошлым периодом.

Долей остальных альтернативных валют в социальных источниках нет, поэтому формирование новых резервов в дружественных вполне возможно, но юань — единственная более или менее ликвидная. Может быть, еще будет турецкая лира. Но к этому мы не подойдем, учитывая, что достаточные объемы резервов, которые можно израсходовать из ФНБ, уже в юанях. Порядка 99 млрд, и это более чем доступный объем».

Новое бюджетное правило предполагает, что в 2023-2025 годах российские базовые нефтегазовые доходы будут ежегодно составлять 8 трлн руб. Кроме того, с 2026-го эта сумма станет индексироваться на 4%. Госказна будет получать эти средства при стоимости нефти Urals по $60-75 за бочку и ежедневной нефтедобыче в 9-10 млн баррелей.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Расулов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...