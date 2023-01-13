Рубль недалеко ушел

Рубль укрепился после решения Центробанка возобновить продажу валюты, но потом начал откатываться назад. 13 января доллар впервые с 20 декабря опускался ниже отметки в 67,5 руб., а евро стоил меньше 73 руб., однако теперь они постепенно отыгрывают позиции. В пятницу регулятор начал торги юанем в рамках бюджетного правила, а Минфин до 6 февраля планирует ежедневные интервенции более чем на 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Насколько сильно валютные интервенции будут влиять на рубль? И станет ли он укрепляться? Ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков считает, что в январе российская валюта будет чувствовать себя комфортно, а вот в следующем месяце ситуация может измениться: «Продажи, конечно, способствуют тому, что рубль укрепляется, но все-таки наиболее сильным фактором является укороченный период на конвертацию выручки наших экспортеров. За счет того, что сроки меньше на неделю, навес валютного предложения больше, чем в другие месяцы.

В 2022 году торговый оборот между Россией и Китаем вырос на 29,3%, до $190 млрд, в январе в принципе картина понятная, и сюрприз кроется в будущем. У нас есть навес предложения валюты, а вот что будет в феврале, если у нас начнут сокращаться дисконты и продолжится рост торговли с Китаем и другими азиатскими странами? Может возникнуть ситуация, когда доходы бюджета будут испытывать не дефицит, а профицит, то есть получатся излишки.

Какой объем тогда Минфин будет направлять на покупку юаней? Лучше бы эти деньги потратили на развитие экономики, а не на пополнение кубышки. В конвертации бюджетного правила мы учитываем только нефтегазовые доходы. Если у нас другой экспорт будет сильным, и валюты станет много, тогда, наверное, куш будет стабильным. Если нефтегазовые доходы будут доминировать с довольно серьезным приростом, скорее всего, в феврале динамика сильно поменяется».

Аналитики SberCIB прогнозируют, что в результате курс доллара в январе может опуститься до 65 руб. По их мнению, решение Минфина продавать юани в рамках бюджетного правила позволит падающим ценам на российскую нефть меньше влиять на рубль. В целом с такими оценками можно согласиться, говорит главный инвестиционный стратег инвесткомпании «Айгенис» Искандер Луцко: «Это в принципе такой балансирующий прогноз — коридор 65-70. До вступления в силу бюджетного правила все раньше смотрели на 70-75.

Это был любимый коридор Минфина в рамках бюджета на 2023-2025 годы. Сейчас все сдвинулось в другую сторону. Звучит резонно и логично, если мы не допускаем серьезного снижения добычи и дальнейшего усиления влияния санкций на экспорт нефти и газа. При текущих условиях и, скажем, цене Urals порядка $50 за баррель это вполне объективная оценка. Если ситуация будет ухудшаться, мы можем увидеть более существенное укрепление рубля — вплоть до 60.

Последний норматив ФНБ говорит о том, что доля китайской валюты там увеличена до 60%, золота — до 40%, то есть фактически в два раза по сравнению с прошлым периодом.

Долей остальных альтернативных валют в социальных источниках нет, поэтому формирование новых резервов в дружественных вполне возможно, но юань — единственная более или менее ликвидная. Может быть, еще будет турецкая лира. Но к этому мы не подойдем, учитывая, что достаточные объемы резервов, которые можно израсходовать из ФНБ, уже в юанях. Порядка 99 млрд, и это более чем доступный объем».

Новое бюджетное правило предполагает, что в 2023-2025 годах российские базовые нефтегазовые доходы будут ежегодно составлять 8 трлн руб. Кроме того, с 2026-го эта сумма станет индексироваться на 4%. Госказна будет получать эти средства при стоимости нефти Urals по $60-75 за бочку и ежедневной нефтедобыче в 9-10 млн баррелей.

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Владимир Расулов