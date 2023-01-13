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Коммерсантъ FM
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В Пятигорске ограничат подачу воды до 14 января из-за аварии

Ряд районов Пятигорска останется без воды до утра завтрашнего дня из-за крупной аварии на одном из основных водоводов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

«Участок происшествия выявлен, на месте аварийные бригады, техника, работы ведутся», — написал глава региона, также отметив, что на функционированнии котельных происшествие не отразится.

Владимир Владимиров пояснил, что главная задача городской администрации — организовать подвоз воды в районы, оставшиеся без снабжения. Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

Анастасия Назарова

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