В Пятигорске ограничат подачу воды до 14 января из-за аварии

Ряд районов Пятигорска останется без воды до утра завтрашнего дня из-за крупной аварии на одном из основных водоводов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

«Участок происшествия выявлен, на месте аварийные бригады, техника, работы ведутся», — написал глава региона, также отметив, что на функционированнии котельных происшествие не отразится.

Владимир Владимиров пояснил, что главная задача городской администрации — организовать подвоз воды в районы, оставшиеся без снабжения. Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

Анастасия Назарова