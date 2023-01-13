Росавиация попросила экипажи следить за выражениями при обслуживании пассажиров. Как сообщает “Ъ”, авиакомпании должны отчитаться о культурном уровне и поведении пилотов и бортпроводников. Основанием для проверок регулятор назвал жалобы пассажиров на ненормативную лексику. Кроме того, Росавиация ссылается на ролики в интернете, где пилоты якобы с нецензурными выражениями ищут кнопку отключения громкой связи. В отрасли газете заявили, что такие сообщения — всего лишь фейк. По словам собеседников “Ъ”, забыть выключить микрофон технически невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Самолеты последних моделей оборудованы таким образом, чтобы максимально обезопасить экипаж от подобных ошибок, объясняют опрошенные “Ъ FM” пилоты. Но человеческий фактор, по их словам, все же никто не отменял.

Ветеран гражданской авиации Олег Серов: «Любому из нас свойственно совершать ошибки. Все зависит от человека, то там что-то вылезет, то здесь. На старых самолетах есть так называемый ДЭМШ — дистанционный электрический микрофон шлемофона. Там нужно было нажать кнопку для того, чтобы начать сообщение по громкой связи. Ну а дальше как получается, так получается. Самолеты разные, бывает всякое, поэтому конфузы случаются, конечно. То, что в YouTube сейчас выложено, порой действительно имеет место быть».

Заслуженный пилот Олег Смирнов: «Это редчайшие случаи, они потому в интернете и выложены, потому что это исключения. В самолетах встречаются разные системы связи. Например, чтобы разговаривать с пассажирами, нужно задействовать переключатель и нажать одну кнопочку в кабине пилотов. Ее случайным образом задевают, и вот командир корабля, думая, что общается с экипажем, уже говорит с пассажирами. Такая технологическая ошибочка».

Летчик-инструктор первого класса Андрей Красноперов: «Все это больше фейки, ведь наложить на любое видео нужную аудиозапись несложно. Все-таки ни один нормальный пилот так общаться не может. Есть медицинская комиссия, которую летчики проходят, там жесткие критерии, и пилотов проверяют по полной программе. С другой стороны, в жизни все бывает, кто-то из экипажа может, например, просто переволноваться».