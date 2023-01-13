В Казани вода затопила почти 2,5 км автодороги

На территории Казани водой затопило почти 2,5 км дороги от улицы Дубравной до проспекта Победы. Об этом говорится в сообщении администрации Вахитовского и Приволжского районов в своем телеграм-канале.

Авария произошла минувшей ночью на сетях «Водоканала». Вода была остановлена лишь в 2:00, однако из-за происшествия ни один дом не отключили от водоснабжения.

«Весь день работа на участках продолжалась — воду откачивали, наледь убирали и убирают. Одновременно с этим „Водоканал“ ремонтирует трубопровод», — уточнили в администрации.

"Ъ-Казань"