В январе «Ростсельмаш» увеличит выпуск тракторов на 40%

Машиностроительный холдинг «Ростсельмаш» в январе планирует увеличить выпуск техники в тракторной линейке на 40% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Ростсельмаш» Фото: пресс-служба «Ростсельмаш»

Ежедневно на производстве собирают 11 машин. Тракторы и комбайны «Ростсельмаша» поставляются во все регионы страны.

«За четыре рабочих дня порядка 40 комбайнов и тракторов отправлены на Урал и в Сибирь, в Поволжье, в Центральный и Южный регионы, на Северный Кавказ и Северо-Запад», — отмечают в компании.

Наиболее востребованной техникой являются зерноуборочные комбайны ACROS 585 и тракторы 2000-й серии. Эти виды машин приобретают как фермеры, так и крупные агрохолдинги.

Анастасия Назарова