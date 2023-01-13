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Умер театральный режиссер Алексей Литвин

Театральный режиссер, сценарист и педагог Алексей Литвин умер в Москве на 61-м году жизни, сообщила ТАСС актриса Елена Бирюкова. По ее словам, господин Литвин болел в течение десяти лет и уже пять лет не работал в театре.

Алексей Литвин

Алексей Литвин

Фото: БГАДТ

Алексей Литвин

Фото: БГАДТ

Алексей Литвин родился в 1962 году. Окончил режиссерский факультет ГИТИСа. В 1993–1996 годах преподавал в ГИТИСе и Международном институте актера во Франции. С 1996 по 1998 год был главным режиссером Белгородского государственного академического драматического театра им. М.С. Щепкина. Господин Литвин — автор более 20 пьес и сценических версий. Он ставил спектакли, в частности, в театре Российской армии, Театре им. Маяковского, Театре им. К.С. Станиславского, Театре им. А.С. Пушкина, Театре им. Моссовета и Театре на Малой Бронной.

Эрдни Кагалтынов

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