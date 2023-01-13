Больница Арзамаса получила оборудование за 138 млн рублей для сосудистого центра

Новое оборудование для регионального сосудистого центра поступило в центральную городскую больницу Арзамаса. На закупку медтехники выделили 138,5 млн руб. из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В центр поступили аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ультразвукового исследования (УЗИ) и компьютерной томографии, ангиографический аппарат, системы стабилографии, восстановительные тренажеры.

Профильный центр будет первым подобным учреждением на юге области. Ранее его планировали открыть до конца 2022 года, но сроки сдвинулись. Теперь его собираются запустить в феврале 2023 года.

Елена Ковалева