ФАС нашла нарушения в порядке продажи музея «Мотовилихи»

УФАС по Пермскому краю признало обоснованной жалобу близкого к властям «Агентства новых технологий», которое просило отменить торги по реализации имущества музея ПАО «Мотовилихинские заводы», сообщили в управлении. Свою жалобу АНТ обосновывало тем, что действовавшие условия торгов предусматривали реализацию имущество единым лотом, хотя выставленные объекты не связаны между собой функционально и технологически. Источники, близкие к органам власти региона, связывали жалобу с риском продажи музея частным структурам. Конкурсный управляющий ПАО Андрей Берсенев отмечал, что за порядок продажи проголосовал комитет кредиторов должника. По его словам, это было сделано с целью сохранить музей как единый исторический комплекс, а не дробить его на части.

Музей относится к непрофильному имуществу «Мотовилихи». Он был открыт в 1976 году по решению руководства и партийной организации завода. Одна часть экспозиции размещена в здании, другая — на открытой площадке.