На Кубани за год зарегистрировали 10 железнодорожных происшествий

В Краснодарском крае в 2022 году зарегистрировали 10 аварий на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Регион занимает второе место среди субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Первое место занимает Республика Дагестан. Там за год произошло 17 железнодорожных ДТП.

Далее следуют Ростовская область (6), Ставропольский край (5), Кабардино-Балкария и Северная Осетия (по 3).

Суммарно по регионам в авариях на железной дороге за год погибли шесть человек, еще 18 получили травмы различной степени тяжести. В 2021 году погибли пять человек, пострадали 12.

В ходе рейдов, проведенных в целях профилактики ДТП было выявлено 771 нарушение правил ПДД. К административной ответственности привлекли 157 водителей.

Анастасия Донскова

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