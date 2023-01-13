Краевой омбудсмен встретился с осужденным экс-депутатом Госдумы от Прикамья

Бывший депутат Госудмы РФ от Пермского края Алексей Бурнашов, осужденный к лишению свободы, отбывает наказание в исправительной колонии №29 ГУФСИН по Пермскому краю. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, рассказывая о своем посещении этого учреждения.

«Сегодня вместе Пермским прокурором по надзору Русланом Акбаевым пообщались с сотрудниками и осужденными исправительной колонии №29 на Балмошной, - написал господин Сапко в соцсети. - Провел прием осужденных, три человека обратились с вопросами получения гражданства РФ. Гражданин Нигерии просит помочь оформить академ в ВУЗе, где он обучался. Пообщался и с Алексеем Бурнашовым, который так же отбывает здесь наказание».

Приговор Алексею Бурнашову был вынесен 16 мая 2022 года. Его признали виновным в применении насилия и оскорблении полицейских, которые остановили его автомобиль для проверки. Суд назначил господину Бурнашову наказание в виде лишения свободы на два года и шесть месяцев в колонии общего режима, а также исправительные работы сроком на два месяца. Алексея Бурнашова заключили под стражу в зале суда. Летом по представлению прокуратуры апелляция усилила ему наказание с двух до четырех месяцев исправительных работ.

Исправительная колония №29 расположена в Мотовилихинском районе Перми. Учреждение имеет общий режим содержания, наказание здесь отбывают ранее не судимые граждане. В настоящее время в колонии содержатся 793 осужденных.