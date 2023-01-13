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обновлено 16:09

Хлопок газа в доме на улице Воровского в Ижевске в октябре произошел из-за халатности жильца

Причиной хлопка газа, который произошел в конце октября прошлого года в доме на улице Воровского в столице Удмуртии, стало халатное отношение жильца. Мужчина самовольно сделал врезку в газовую трубу, в результате чего образовалась пробоина. Об этом сообщил руководитель следственного отдела по Первомайскому району Ижевска Илья Ратанов, пишет Izhlife.

Фото: Дана Солнцева

Фото: Дана Солнцева

В настоящее время уголовное дело прекращено. Жилец, допустивший врезку, погиб в результате полученных травм.

Напомним, взрыв бытового газа в квартире на 9 этаже произошел утром 26 октября. Площадь пожара составила 23 кв. м. В результате в подъезде выбило окна и двери. Пострадавшего жильца квартиры госпитализировали с ожогами 90% тела, однако затем он скончался. СК возбудил уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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