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Отказы саратовских студентов-целевиков возвращаться в районы разберет комиссия

В Саратове создали комиссию по расследованию фактов неисполнения студентами-целевиками своих обязательств. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

Комиссию возглавил вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора области Игорь Пивоваров.

Ее члены разберут каждый случай отказа студентов, получивших целевое направление и не вернувшихся работать по специальности. Планируется проанализировать, кто из должностных лиц несет ответственность за ненадлежащее исполнение договоров о целевом обучении.

Марина Ковалева

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