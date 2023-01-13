В Курганской области началось строительство шестого индустриального парка

В Кургане приступили к строительству индустриального парка «Стальмонтаж». Он станет шестым промышленным парком в регионе, сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Парк будет создан на площадке бывшего завода ЖБИ-1. В течение двух лет здесь планируется построить три новых производства площадью более 20 тыс. кв. м и трудоустроить более 200 человек. Инициатором проекта стал курганский бизнесмен, генеральный директор ООО «МобиДик» Александр Черняк. «Правительство оказало проекту очень весомую финансовую поддержку, теперь дело за инвестором. Ему предстоит вначале построить эти новые заводы. Затем закупить туда новое оборудование. Далее – подобрать и подготовить вместе с нами профессиональные кадры в достаточном количестве. И после начала выпуска продукции постараться ее продавать в таком объеме и по таким ценам, чтобы получать только положительный результат», – написал Вадим Шумков. Он подчеркнул, что новые предприятия и производства в первую очередь нужны стране, а не только предпринимателям.