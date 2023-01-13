В Казани у семьи сотрудника полиции изъяли купленную на неподтвержденные доходы машину

В Казани у мужа сотрудника полиции изъяли автомобиль, который был приобретен на неподтвержденные доходы. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Татарстана.

Как показала прокурорская проверка, супруг сотрудника полиции купил для нее машину стоимостью свыше 1,7 млн руб. в 2018 году. При этом женщина не смогла подтвердить доходы, на которые был приобретен автомобиль, поскольку семья официально заработала за три года не более 800 тыс. руб.

Прокуратура потребовала изъять машину у семьи сотрудника полиции. Суд полностью удовлетворил требования ведомства.

"Ъ-Казань"