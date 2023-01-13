Петербургский ТРЦ «Миллер-центр» сменит владельцев после реновации

Торгово-развлекательный центр «Миллер-центр» на проспекте Испытателей в ближайшее время изменит структуру собственников, после чего начнется его реновация. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на одного из владельцев здания, бизнесмена Феликса Зборовского.

По словам господина Зборовского, он планирует полностью выйти из проекта, обменяв долю в компании-владельце, ООО «Мабрук», на один из корпусов ТРЦ, который затем он планирует продать. Свой актив он оценил в 1,1 млрд рублей.

«Сейчас готовится и согласовывается проект реновации этого здания, который в дальнейшем я намерен продать новому инвестору»,— рассказал господин Зборовский.

Официально о смене собственников комплекса не сообщалось. Изданию не удалось связаться с другими учредителями и получить комментарий.

ТРЦ «Миллер-центр» был построен в 2003 году. В 2021 году выручка компании от сдачи площадей составила 165 млн рублей, а прибыль — 3,5 млн.

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