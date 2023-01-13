Расстрелявший предложившего помощь водителя волгоградец приговорен к 11 годам колонии

Житель Волгоградской области осужден за покушение на убийство и незаконное хранение оружия. Об этом сообщает прокуратура региона.

Установлено, что 25-летний подсудимый в ночь на 17 ноября 2021 года находился со знакомыми в одном из баров в Дзержинском районе Волгограда. Во время застолья молодой человек произвел несколько выстрелов в потолок бара, после чего компания покинула заведение. Двигаясь на машине на перекрестке улиц Краснополянской и 51-й Гвардейской дивизии автомобиль остановился по просьбе одного из пассажиров. Водитель включил сигнал аварийной остановки, пассажир вышел. В это время мимо проезжал другой автомобиль, водитель которого, заметив «аварийку», остановился и хотел предложить помощь, но фигурант без объяснения причин начал в него стрелять. Всего было произведено не менее шести прицельных выстрелов, предложивший помощь мужчина получил ранения, но ему удалось выжить благодаря помощи медиков, которых вызвал полицейский патруль.

Впоследствии подсудимый избавился от пистолета, передав его одному из знакомых.

Вину в содеянном мужчина не признал. Ему назначено 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.

Марина Ковалева