Смертность в Нижегородской области сократилась на 23% за год

В Нижегородской области за 2022 год умерли 47,9 тыс. человек, сообщили в главном управлении ЗАГС по региону. Смертность сократилась на 23% по сравнению с 2021 годом, показатель вернулся на уровень допандемийного 2019 года.

Рождаемость в регионе также сократилась. В Нижегородской области зарегистрировали 24,2 тыс. новорожденных – на 7,3% меньше, чем в 2021 году.

Как писал «Ъ-Привольже», к 2026 году население региона может сократиться на 2,8%, до 3,07 млн человек. Такие данные указаны в прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области.

Анастасия Еремина