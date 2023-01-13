В Нижнем Новгороде осудили трех старшеклассников, бегавших по школе в камуфляже

Нижегородский райсуд вынес приговор трем учащимся, которые в ноябре 2020 года решили снять на телефон пранк про силовую операцию в средней школе № 113. Трое друзей в возрасте 16-17 лет пришли в школу в камуфляжной одежде, взяв с собой дымовую шашку и перцовый баллончик. Несколько минут в перемену они с криками носились по коридорам, а затем спрятались под лестницей. Сначала их обнаружили младшеклассники, которых «бойцы СОБРа» нецензурно обругали, и те вызвали учителя. Затем школьный охранник вызвал сотрудников полиции, которые и задержали подростков.

В результате было возбуждено уголовное дело по групповому хулиганству и краже – один из камуфляжных костюмов, в которых бегали старшеклассники, был похищен в магазине спецодежды. Во время предварительного следствия зачинщик этого розыгрыша, учащийся технического лицея, был арестован и просидел семь с половиной месяцев в СИЗО и был исключен из учебного заведения. Суд длился почти полтора года. По эпизоду с кражей одежды дело было прекращено, так как обвиняемые примирились с владельцем магазина, извинившись перед ним и компенсировав стоимость похищенного. Однако действия учеников в 113-й школе судья квалифицировал как покушение на хулиганство. Зачинщика-лицеиста приговорили к году лишения свободы. С учетом срока, уже отбытого в изоляторе и под домашним арестом, он освободился в конце декабря прошлого года. Двое его приятелей были осуждены на четыре месяца заключения и выйдут на свободу в апреле.

Адвокаты юношей считают обвинительный приговор незаконным, но сами осужденные решили его не обжаловать. Они сильно устали за время следствия и суда, рассказал «Ъ-Приволжье» один из защитников. По его мнению, жесткая реакция нижегородской полиции и Следственного комитета на шалость подростков была во многом обусловлена тем, что незадолго до нее на Бору случилось резонансное преступление в Борском районе с учащимся Даниилом Монаховым, который расстрелял несколько человек на улице и покончил с собой, и к школам было приковано особое внимание силовиков.

Иван Сергеев