Территорию «Тантала» пытаются сохранить в качестве промышленной площадки

В Саратове планируют сохранить производственную мощность предприятия «Нефтемаш-Сапкон», у которого появился новый собственник. Ситуацию с проблемными предприятиями региона обсудили на совещании при губернаторе Романе Бусаргине.

По заводу автономных источников тока главе региона доложили, что он работает стабильно, сокращения и задолженность по зарплате на предприятии отсутствуют. Ожидается увеличение объемов заказов на 12-14%, планируется привлечь до 60 новых сотрудников, для чего на заводе собираются повысить зарплату.

По заводу «Нефтемаш-Сапкон» минпрому предстоит работать с новым собственником.

Саратовский полиграфкомбинат вышел из процедуры банкротства, и сейчас идет перераспределение производственных площадей. Возобновление производства запланировано на середину февраля.

Из банкротства вышел и завод силикатного кирпича.

На базе Энгельсской мебельной фабрики создано новое юридическое лицо, которое сохранило профиль предприятия. В дальнейшем оно планирует расширить линейку мебели.

Саратовский институт стекла планирует заключить мировое соглашение с кредиторами, что позволит начать выход из процедуры банкротства.

Завод «Тантал» остановил деятельность. Стоит вопрос о сохранении его территории в качестве промышленной площадке и подборе инвестора для размещения на ней нового производства.

Роман Бусаргин призвал прекратить практику, «когда площади под заводами переформатировали в торговые комплексы и жилые массивы».

Марина Ковалева