Количество пожаров и возгораний автомобилей увеличилось в Удмуртии в период морозов

В Удмуртии с 7 по 10 января, когда установились морозы, количество пожаров достигло 32. Это на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, в результате происшествий один человек погиб и еще один получил травмы.

По словам инспектора госпожнадзора МЧС Удмуртии Ильи Култашева, большинство пожаров произошло в частном жилом секторе. Основными причинами возгораний стало неосторожное обращения с огнем, а также нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрообогревательного оборудования.

Кроме того, в период морозов участились случаи возгораний автомобилей. Автовладельцам напоминают, что обогрев транспорта необходимо осуществлять только под присмотром и разрешенными способами.