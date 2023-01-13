На содержание парков и скверов в Магнитогорске выделили 150 млн рублей

Объявлен аукцион на содержание общественных территорий, парков и скверов в Магнитогорске в течение 2023 года. Начальная цена контракта составляет 150,6 млн руб. Прием заявок ведется до 20 января, сообщается на портале госзакупок. Заказчиком выступило казенное учреждение «Управление капитального строительства».

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет убирать территории, вывозить оттуда снег, листву и мусор, ремонтировать торговые лотки и при необходимости красить скамейки. Предстоит ухаживать за газонами, деревьями и кустарниками. В частности, поливать и обрезать зеленые насаждения. Выполнять работы нужно будет до 30 декабря этого года.