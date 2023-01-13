Облсуд отказался снимать арест с имущества бывшего-вице-мэра Чебаркуля

Челябинский областной суд отказался снимать арест с имущества бывшего заместителя главы Чебаркуля Алексея Сафонова, осужденного за получение взятокю Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба облсуда.

Заявление о снятии ареста с имущества Сафонова – земельный участок и нежилое здание, осенью прошлого года в суд направил финансовый управляющий осужденного экс-чиновника. 17 октября 2022 года Миасский городской суд отказал в удовлетворении заявления. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в мае 2017 года Миасский городской суд признал бывшего вице-мэра Чебаркуля виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом более 11 млн руб. Суд установил, что в 2010 году Сафонов, руководивший на тот момент муниципальным учреждением «Жилищно-коммунальное хозяйство» Чебаркуля, получил 1,8 млн руб. от директора компании за заключение контрактов по ремонту теплосетей и общее покровительство. В 2011–2012 годах чиновник, уже будучи замглавы города, получил 2,2 млн руб. от директора той же фирмы за аналогичные действия. С 2020 года Сафонов несколько раз пытался добиться замены неотбытого срока более мягким наказанием, но получал отказы. В последний раз это произошло в октябре 2022 года.