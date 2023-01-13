Кассационный суд признал законной стройку ЖК The Prime возле Госцирка в Уфе

Арбитражный суд Уральского округа признал законным строительство жилого комплекса The Prime в Уфе на проспекте Октября возле здания Госцирка, на месте снесенного ночного клуба «А-Кафе». Кассация подтвердила решения судов двух инстанций, которые ранее отказали в удовлетворении ходатайства мэрии Уфы о принятии обеспечительных мер к застройщику — компании СЗ «Проспект». Администрация столицы требовала остановить строительные работы на объекте до вынесения решения по основному иску к министерству земельных и имущественных отношений, следует из материалов дела.

«11 января Арбитражный суд Уральского округа поставил точку в данном вопросе, отказав в удовлетворении кассационных жалоб администрации Уфы. Таким образом, суд кассационной инстанции согласился с позицией застройщика жилого комплекса The Prime ООО СЗ “Проспект” и выводами нижестоящих судов о том, что испрашиваемые администрацией обеспечительные меры непосредственно не связаны с предметом заявленного требования. Ранее суды указали, что доводы администрации носят предположительный характер, доказательств существования реальной угрозы причинения ущерба не представлено», — сообщили в пресс-службе компании-застройщика.

Таким образом, СЗ «Проспект» может продолжить возведение многоквартирного дома и продажи помещений в нем, добавили в организации.

В августе 2022 года на месте снесенного клуба «А-Кафе» началось строительство жилого комплекса The Prime. Администрация Уфы тогда подала в суд на министерство земельных и имущественных отношений Башкирии с требованием признать незаконным решение о выделении земельного участка предпринимательнице Татьяне Уваровой. В 2019 году она получила от минземимущества участок и разрешение на его благоустройство на площади 6,36 тыс. кв. м. Впоследствии компания СЗ «Проспект» арендовала у Уваровой этот и соседний участки и получила разрешение в администрации на строительство высоток.

Мэрия также заявила ходатайство о запрете девелоперу продолжать строительные работы на время судебного разбирательства. В администрации считают, что «длительность судебного процесса и продолжающееся строительство в случае удовлетворения требований приведут процедуру восстановления статус-кво в заведомо неисполнимое или тяжело исполнимое положение со значительным ущербом для всех сторон». Однако суды не согласились с такой позицией, указав, что юристы мэрии лишь предполагают нанесение ущерба, а СЗ «Проспект» не является стороной разбирательства. Сам факт строительства истцом не оспаривается, поэтому и обеспечительные меры приниматься не могут, говорится в решении суда.

Башкирский арбитраж отказал в удовлетворении ходатайства 1 сентября 2022 года. В начале ноября 18-й арбитражный апелляционный суд подтвердил это решение. Теперь оно получило подтверждение и в кассационной инстанции.