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На Дону в 2022 году урожай фруктов и ягод увеличился на 30,8%

За 11 месяцев прошлого года аграрии Ростовской области собрали 19,5 тыс. т плодово-ягодной продукции, что на 30,8% больше, чем в предыдущем году, когда было собрано 14,9 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации пресс-службы, в 2022 году на территории Ростовской области было собрано 15 тыс. т плодов семечковых —(яблок и груш) — это на 19% больше, чем в 2021 году. Урожай косточковых, к которым относятся черешня, вишня, слива и абрикос, увеличился в два раза и составил 4,1 тыс. т.

По словам заместителя губернатора Дона Виктора Гончарова, увеличение объемов производства связано с закладкой новых садов. Молодые сады в Ростовской области в ушедшем году были заложены в 11 сельхозхозяйствах. На площади в 30 га были заложены питомники. Отмечается, что всего под плодовые в сельских хозяйствах региона отведено 3,6 тыс. га.

«В целом, Ростовской области в прошлом году из средств федерального и областного бюджетов на субсидирование мероприятий по развитию садоводства было направлено порядка 106 млн рублей, и это позволило произвести закладку молодых садов на площади почти 200 гектаров», — цитирует пресс-служба правительства Виктора Гончарова.

В 2023 году на поддержку садоводов планируется направить 130 млн руб.

Анастасия Назарова

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