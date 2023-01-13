В Курганинском районе выявили три большегруза, незаконно перевозивших лес

В Курганинском районе были выявлены и остановлены три большегрузных автомобиля, перевозивших лес без необходимой документации. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

На автодороге «Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная» 10 января инспекторами ДПС было остановлено два грузовика «ГАЗ 351166» под управлением 46-летнего и 54-летнего водителей, перевозивших 14 куб. м спилов акации. Час спустя на этом же участке автодороги остановили автомобиль «ГАЗ 33507», транспортировавший около 7 куб. м древесины. Сопроводительных документов у водителя не оказалось.

Нарушителей вместе с транспортом передали в районный отдел МВД для принятия процессуального решения.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram