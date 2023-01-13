В Переславле осудили бывшего главного бухгалтера МУП за мошенничество

В Ярославской области суд признал бывшего главного бухгалтера муниципального предприятия «ЖКХ» Переславского района Светлану Иванову виновной в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения. Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. В ответ на поданную жалобу ярославский облсуд оставил приговор без изменений, он вступил в силу. Вину осужденная не признала.

Суд установил, что Иванова, занимая пост главного бухгалтера, сказала предпринимателю, что ежемесячно арендную плату 10 тыс. руб. по договору аренды здания следует переводить на счет ее свекрови. Осужденная связала это с тем, что счета МУП «ЖКХ» арестованы в связи с введением процедуры банкротства. В период с июля 2018 по декабрь 2019 года Светлана Иванова присвоила себе 170 тыс. руб. и распорядилась ими по своему усмотрению.

В суде осужденная пояснила, что действовала в рамках своих должностных обязанностей и в связи с банкротством МУП руководство искало способы для того, чтобы население получало жизненно необходимые услуги, а полученные деньги использовались только на нужды предприятия. Потерпевшая предпринимательница рассказала, что с 2013 года она арендовала у предприятия здание для организации магазина. Когда Иванова стала главным бухгалтером, осужденная сообщила предпринимательнице о новом порядке расчетов и попросила переводить арендную плату на указанный Ивановой счет. Однако потом предпринимательнице поступила претензия от МУП о неуплате, через суд оно взыскало с нее 408 тыс. руб. Потерпевшая была вынуждена закрыть магазин.

Алла Чижова

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