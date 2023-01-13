Cданы в эксплуатацию четыре дома ЖК «Миловский парк»

В Уфимском районе завершилось строительство четырех проблемных пятиэтажных домов ЖК «Миловский парк», сообщила пресс-служба республиканского правительства. Общая жилая площадь домов составляет 18,9 тыс. кв. м. Ключи от квартир получат около 400 дольщиков.

Достроить дома в кварталах № 3, 8, 9, 11 планируется до конца года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июле 2022 года Верховный суд республики смягчил приговор руководителям «Килстройинвест» Дмитрию Комлеву, Ивану Арапову и Павлу Рыцеву, которые под видом строительства домов в ЖК «Миловский парк» заключили договоры долевого строительства и инвестирования, но свои обязательства не исполнили. Пострадавшими были признаны 1,2 тыс. дольщиков и 200 членов жилищно-строительных кооперативов. Общая сумма ущерба составила около 2,4 млрд руб.

Трое были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и причинении имущественного ущерба путем обмана. По решению суда Дмитрий Комлев должен отбывать наказание в течение восьми лет и шести месяцев, Иван Арапов — пять лет и шесть месяцев, Павел Рыцев — пять лет. Арапову и Рыцеву суд посчитал возможным назначить лишение свободы условно. Они были освобождены из-под стражи.

Венера Хисамова

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