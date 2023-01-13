Символ Троицы исчез со Спасской башни в Казанском кремле

Символ Бога и Троицы исчез со Спасской башни в Казанском кремле. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Архитектурасы».

Позже помощник президента Татарстана Олеся Балтусова заявила, что символы были убраны на время ремонтных работ, а весной они будут возвращены на место.«Как удалось узнать наверняка, все указанные элементы фасада реставраторы ТИГП убрали на время производства работ, по проекту. Глаз на Спасской убирали бластингом, и сделан он был из штукатурки или гипса. Весной предполагалось ставить этот элемент фасада на место», — отметила госпожа Балтусова.

"Ъ-Казань"