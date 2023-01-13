СКР проверит полицейских по подозрению в превышении полномочий

Нефтекамский межрайонный следственный отдел проводит проверку в отношении местных полицейских, подозреваемых в превышении полномочий, сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

Имена и фамилии полицейских не раскрываются.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, ночью 26 декабря сотрудники патрульно-постовой службы остановили жителя Янаульского района «с явными признаками алкогольного опьянения». Его доставили в отдел полиции, где он отказался сообщить свои данные. В отношении задержанного были составлены административные материалы о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ч.1. ст.19.3) и появлении в общественных местах в состоянии опьянения (ст.20.21 КоАП РФ).

Затем от задержанного поступило заявление, что в ходе установления личности полицейские применили к нему физическую силу и специальные средства.

Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по республике Артур Сайфуллин назначил служебную проверку по данному факту. При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, указано в сообщении.

Майя Иванова

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