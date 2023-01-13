Начальника исправительного учреждения в Ижевске будут судить за получение взятки и передачу телефона осужденному

В столице Удмуртии окончено расследование в отношении начальника одного из подразделений исправительного учреждения. Мужчину обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что обвиняемый получил взятку за незаконные действия от одного из осужденных, которого контролировал. В частности, он организовал доставку и передачу в пользование осужденному телефона, а также предоставлял ему возможность иными способами нарушать правила внутреннего распорядка.

Сотрудник исправительного учреждения заключен под домашний арест. Уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 2 млн руб.